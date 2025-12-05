ΕΟΠΥΥ: Πώς φτάσαμε στην εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων

Μετά από διεξοδική έρευνα των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ, σε συνέχεια καταγγελίας ασφαλισμένου για την εν αγνοία συνταγογράφηση και εκτέλεση φαρμάκων στο ΑΜΚΑ του θανόντος αδερφού του, όταν ο τελευταίος ήταν εν ζωή, απεστάλη στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων προς περαιτέρω διερεύνηση, τον Ιανουάριο του 2025, πλήρης φάκελος για τον έλεγχο της συνταγογραφικής συμπεριφοράς ιατρού και φαρμακοποιού στην Αττική αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ σχετικά με την εξάρθρωση κυκλώματος εικονικών συνταγογραφήσεων.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από τη δική του έρευνα κατέληξε στη σύλληψη ενός φαρμακοποιού και δύο ιατρών, οι οποίοι μαζί με άλλους πέντε ιατρούς κατηγορούνται για οργάνωση σε συμμορία, ψευδή βεβαίωση και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), μέσω εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων σε πολίτες, οι οποίοι δεν είχαν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Οι ελεγκτές ιατροί και φαρμακοποιοί του ΕΟΠΥΥ, με τη χρήση δεικτών συνταγογράφησης και συστήματος red flag, εντόπισαν ασυνήθη χρονική και γεωγραφική αναντιστοιχία μεταξύ της ώρας και του τόπου συνταγογράφησης και της ώρας και του τόπου εκτέλεσης των συνταγών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΕΟΠΥΥ και σύμφωνα με την ελεγκτική νομοθεσία, έχουν ήδη επιβληθεί ποινές σε δύο εκ των ιατρών, ενώ συνεχίζονται, σύμφωνα και με τη δικογραφία, οι διοικητικές και πάσης φύσης ενέργειες σε βάρος των εμπλεκομένων για την αποκατάσταση των συμφερόντων του Οργανισμού και την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Ο ΕΟΠΥΥ προτρέπει τους ασφαλισμένους:

* να ενεργοποιήσουν την άυλη συνταγογράφηση, ώστε να ενημερώνονται αυτόματα για έκδοση συνταγών και παραπεμπτικών στο ΑΜΚΑ τους,

* να ενημερώνονται μέσω του Φακέλου Ασφάλισης Υγείας (ΦΑΥ) στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ για τις εκτελεσμένες συνταγές και ιατρικές πράξεις και

* να υποβάλλουν «δήλωση εναντίωσης» στον ΦΑΥ στην περίπτωση παράνομης συνταγογράφησης.

