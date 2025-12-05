Δεν θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος Τασούλας λόγω της κακοκαιρίας

Δεν θα μεταβεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, όπως είχε προγραμματιστεί, προκειμένου να μιλήσει στο δείπνο για την επέτειο των 50 χρόνων του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

Το ταξίδι ματαιώθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όπως έγινε γνωστό από την Προεδρία της Δημοκρατίας, και ο κ. Τασούλας θα απευθυνθεί στο δείπνο μέσω βιντεοσκοπημένης ομιλίας.

Πηγή: skai.gr

