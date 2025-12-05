Σε επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Αθηναίων λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και σε πλήρη κινητοποίηση όλες οι δυνάμεις του προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα όποια προβλήματα προκύπτουν από την κακοκαιρία Byron. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του δήμου, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, η Πολιτική Προστασία, η Δημοτική Αστυνομία, η Καθαριότητα, το Πράσινο και οι Τεχνικές Υπηρεσίες παρενέβησαν όπου κρίθηκε απαραίτητο, με στόχο τη μείωση των προβλημάτων και την ασφάλεια των πολιτών.

Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης των φαινομένων, τα συνεργεία επιχειρούσαν συνεχώς σε γειτονιές της Αθήνας και σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας. Όπως αναφέρουν από τον Δήμο Αθηναίων, παρά το γεγονός ότι το δίκτυο ομβρίων καλύπτει μόλις το 20% της έκτασης, η πόλη άντεξε σε μεγάλο βαθμό στον όγκο της βροχής, ο οποίος σε ορισμένα σημεία άγγιξε τα 45 χιλιοστά την ώρα. Στις περιοχές όπου υπάρχει χώμα, πράσινο και διείσδυση νερού στο υπέδαφος, τα φαινόμενα ήταν σαφώς ηπιότερα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την ανάγκη ενίσχυσης των φυσικών λύσεων, όπως ανέφερε η δημοτική Αρχή.

Σύμφωνα με την αναφορά του Δήμου Αθηναίων, οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή σε κρίσιμα σημεία, μεταξύ αυτών και ο Λυκαβηττός, επιτηρώντας το δίκτυο και διευκολύνοντας την πρόσβαση συνεργείων εκεί όπου εντοπίζονταν προβλήματα. Καθ' όλη τη διάρκεια του φαινομένου, κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας πραγματοποιούσε συνεχείς αυτοψίες στα σημεία όπου αναφέρονταν προβλήματα.

«Η παρουσία τους στο πεδίο και η μεταφορά εικόνων σε πραγματικό χρόνο στο συντονιστικό ηλεκτρονικό εργαλείο επικοινωνίας που έχουμε δημιουργήσει, επέτρεψε την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών και τη γρήγορη μετάβαση σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Οι παρεμβάσεις έγιναν αμέσως και η κατάσταση έχει σχεδόν ομαλοποιηθεί. Σε σημεία που εμφανίζουν συχνά συσσώρευση υδάτων, πραγματοποιήθηκε απάντληση από νωρίς το πρωί και η κυκλοφορία έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς. Η αποκατάσταση, όπου απαιτείται, συνεχίζεται κανονικά και η αποκομιδή απορριμμάτων διεξάγεται χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων και συνεχίζει:

«Από τις πρώτες ώρες του φαινομένου, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανέπτυξε αντλητικά οχήματα σε κομβικά σημεία της πόλης, είτε προληπτικά σε περιοχές όπου γνωρίζουμε ότι εμφανίζονται έντονα φαινόμενα, είτε επιχειρησιακά όταν απαιτήθηκε άντληση υδάτων. Επιπλέον, η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων βρισκόταν σε συνεχή επιφυλακή στο γεφυράκι της οδού Σαλαμινίας, με στόχο την άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση υπερχείλισης.

Μέχρι κι αυτή την ώρα, συνεργείο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης παραμένει στο Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Δήμου Αθηναίων ‘'Σωκράτης''. Οι ομάδες Πρασίνου, οι Τεχνικές Υπηρεσίες και η Οδοποιία κατέγραφαν βλάβες, αντιμετώπιζαν αστοχίες σε καπάκια και σημεία του οδοστρώματος και παρενέβαιναν, ώστε να απομακρύνουν κινδύνους.

Παράλληλα, το Μητρώο Εργοληπτών ενεργοποιήθηκε για την υποστήριξη παρεμβάσεων σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, μεταξύ των οποίων ο λόφος του Λυκαβηττού πλησίον της τάφρου, το ρέμα Ποδονίφτη και η γέφυρα, αξιοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα όπως JCB και φορτηγά.

Επιπρόσθετα, λόγω εκτίναξης καλυμμάτων φρεατίων, που αφορούν υποδομές αρμοδιότητας της ΕΥΔΑΠ, τοποθετήθηκαν προειδοποιητικές σημάνσεις και προστατευτικά εμπόδια σε κεντρικούς άξονες της πόλης, ενώ αφαιρέθηκαν πλαστικά καλύμματα που είχαν τοποθετήσει άγνωστοι και είχαν φράξει τις σχάρες μπροστά στα Προπύλαια.

Το ΚΥΑΔΑ και οι ομάδες Street Work περιπολούσαν σταθερά για τον εντοπισμό αστέγων και τη μεταφορά όσων χρειάζονταν υποστήριξη στις ανοιχτές δομές. Σε αυτό το πλαίσιο, μία οικογένεια μεταφέρθηκε αμέσως στο Πολυδύναμο».

Για λόγους ασφάλειας και μετά από επικαιροποιημένη ενημέρωση από ΕΜΥ και Αστεροσκοπείο, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός μέχρι νεωτέρας λόγω πτώσεων κλαδιών και συσσώρευσης υδάτων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις μέχρι την παρέλευση των ακραίων φαινομένων και να μην σταθμεύουν οχήματα σε σημεία με ιστορικό πλημμυρών. Για κάθε πρόβλημα, μπορούν να επικοινωνούν με το 1595, το 210 5277066 ή μέσω Novoville.

Τέλος, στην ανακοίνωση του δήμου γίνεται λόγος και για fake news. Λέει συγκεκριμένα: «Ο Δήμος Αθηναίων επισημαίνει ότι, ενώ οι υπηρεσίες βρίσκονταν επί ποδός για την αντιμετώπιση των φαινομένων, κυκλοφόρησαν στα κοινωνικά δίκτυα παραπλανητικά βίντεο (fake news) περασμένων ετών, τα οποία δεν αντιπροσώπευαν την πραγματική κατάσταση στους δρόμους της πόλης.

Αναφορικά με την ώρα που ανοίγουν τα φώτα στην πόλη, υπενθυμίζουμε ότι ο υπεύθυνος φορέας για το άναμμα και σβήσιμο του δημοτικού φωτισμού σε όλο τον Νομό Αττικής είναι ο ΔΕΔΔΗΕ. Ο δήμος καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές, καθώς σε ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο και φωτογραφίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

