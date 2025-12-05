Λογαριασμός
Τάσος Τζήκας: Αποχωρεί από τη διοίκηση της ΔΕΘ μετά από 14 χρόνια

Δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία στη Διοίκηση της ΔΕΘ - Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτά τα 14 χρόνια υλοποιήθηκαν 3 στόχοι που είχαν τεθεί από την αρχή

Τάσος Τζήκας

Δεν θα διεκδικήσει νέα θητεία στη Διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο Τάσος Τζήκας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος για περισσότερα από 14 χρόνια.

Όπως αναφέρει ο κ. Τζήκας, στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 «κλείνει και ο δικός μου κύκλος στη Διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης».

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε αυτά τα 14 χρόνια υλοποιήθηκαν τρεις στόχοι που είχαν τεθεί από την αρχή. «Να επιστρέψει η εταιρεία στην κερδοφορία και στην ανάπτυξη νέων εκθέσεων, να αναπτύξουμε την εξωστρέφεια με την αναγέννηση του θεσμού της Τιμώμενης Χώρας και να δρομολογήσουμε το νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο, νομίζω ότι ήρθε η ώρα μία νέα Διοίκηση και ένα νέο ΔΣ να υλοποιήσουν τα επόμενα βήματα», τονίζει ο ίδιος.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

