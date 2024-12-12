Η Fraport Greece, φορέας διαχείρισης και λειτουργίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, πραγματοποίησε με επιτυχία, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, προγραμματισμένη άσκηση ευρείας κλίμακας (Emergency Exercise) στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Στη διενέργεια της άσκησης και πέραν των στελεχών της Fraport Greece, συμμετείχαν, όλοι οι εμπλεκόμενοι, σε αυτά τα συμβάντα φορείς, και συγκεκριμένα, η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β), το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η ιατροδικαστική υπηρεσία Θεσσαλονίκης, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) και εμπλεκόμενοι φορείς από το αεροδρόμιο, όπως ο Πύργος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, o Φορέας Επίγειας Εξυπηρέτησης και o Πάροχος Υπηρεσιών Ασφαλείας. Επίσης, συμμετείχαν 110 σπουδαστές από τα ΙΕΚ ΕΚΑΒ, ΣΑΕΚ Θέρμης, ΣΑΕΚ Υπουργείου Τουρισμού, ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ και ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οι οποίοι σύμφωνα με τα σενάρια που τους είχαν διανεμηθεί προσομοίωσαν τους επιβάτες του αεροσκάφους και τους φίλους & συγγενείς των επιβατών.

Το σενάριο της άσκησης αφορούσε ατύχημα αεροσκάφους εκτός αεροδρόμιου. Με την εκδήλωση του συμβάντος, ενεργοποιήθηκε άμεσα το Σχέδιο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του αεροδρομίου, με παράλληλη έναρξη των σχετικών επιχειρησιακών διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, τέθηκαν σε λειτουργία οι ενέργειες για τη διάσωση, την παροχή Α’ βοηθειών στο πεδίο και τη διακομιδή των επιβαινόντων, σε άριστο συντονισμό μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του αεροδρομίου για τον συντονισμό του περιστατικού και τα κέντρα υποδοχής για την υποστήριξη των θυμάτων.

Ο σκοπός διεξαγωγής της άσκησης ευρείας κλίμακας ήταν η αξιολόγηση και τυχόν βελτίωση του επιχειρησιακού επιπέδου ανταπόκρισης σε ένα τέτοιο συμβάν, κυρίως όμως η ανάλυση του βηματισμού της συνεργασίας και διαλειτουργικότητας των εμπλεκόμενων φορέων, στην αντιμετώπιση μίας τέτοιας κρίσης.

Μετά το πέρας της επιτυχημένης πραγματοποίησης της άσκησης ευρείας κλίμακας, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ο κος Παναγιώτης Σπυράτος, Chief Operations Officer (COO) της Fraport Greece, δήλωσε σχετικά: «Η επιτυχημένη διεξαγωγή της συγκεκριμένης άσκησης ευρείας κλίμακας που πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία» μέσω της συνεργασίας της Fraport Greece και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων, αποτελεί κρίσιμης σημασίας για την ασφάλεια των αεροδρομίων και των πτήσεων. Η Fraport Greece, με δεδομένη τη δέσμευσή της για την παροχή υψηλού επιπέδου ασφάλειας στους επιβάτες, αλλά και στους συνδαιτημόνες κρίκους των αερομεταφορών, διαθέτει έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό, μέρος του οποίου αποτελεί και η συγκεκριμένη άσκηση. Το πλάνο αυτό υλοποιείται σε μόνιμη βάση – και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται και λειτουργεί η εταιρεία – περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, την ανανέωση των υποδομών, τη συμμόρφωση των διαδικασιών και λειτουργειών με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή standards, αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού της, με στόχο τη διατήρηση και την αναβάθμιση του ήδη υψηλού επιπέδου ασφάλειας που διαθέτει και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια».

Πηγή: thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.