Ορεστιάδα: Προφυλακιστέος ο 66χρονος που αποπλάνησε 7χρονο

Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή Ορεστιάδας, ο 66χρονος που συνελήφθη στην Ορεστιάδα το προηγούμενο Σάββατο για “γενετήσιες πράξεις έναντι αμοιβής” σε βάρος ενός 7χρονου παιδιού.

Ο 66χρονος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο και απολογήθηκε καταθέτοντας τους ισχυρισμούς του για την σοκαριστική αυτή υπόθεση, αλλά Εισαγγελέας και Ανακριτής αποφάσισαν την προφυλάκισή του μέχρι να οριστεί δικάσιμος για την υπόθεση.

Έτσι θα οδηγηθεί στις φυλακές.

Oπως αναφέρει το evrosnews.gr, ο 66χρονος συνελήφθη μετά την καταγγελία 28χρονου πατέρα ενός 7χρονου αγοριού για αποπλάνηση του παιδιού του και γενετήσιες πράξεις σε βάρος του.

Δέλεαρ ήταν τα προϊόντα που του αγόρασε από περίπτερο της πόλης και συγκεκριμένα σοκολάτες.

Ο 66χρονος δράστης, στις 11:00 το πρωί του Σαββάτου, προσέγγισε το αγοράκι τη στιγμή που έπαιζε με άλλους φίλους του, στο προαύλιο σχολείου στην Ορεστιάδα.

