Στιγμές αγωνίας για επιβάτες ενός τουριστικού λεωφορείου τοπ βράδυ της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Λάρισας-Θεσσαλονίκης.

Ο οδηγός του διώροφου λεωφορείου έχασε τις αισθήσεις του λίγο πριν τον κόμβο Συκουρίου με αποτέλεσμα το όχημα να προσκρούσει στα προστατευτικά κυγκλιδώματα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους επιβάτες του (Ρουμάνοι που κινούνται για την Κατερίνη).

Στο σημείο εκτός της Τροχαίας βρέθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον οδηγό στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο.

Πηγή: larissanet

