Στον εντοπισμό δύο λέμβων και στην περισυλλογή 96 αλλοδαπών προχώρησε πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος- Ελληνική Ακτοφυλακή στη θαλάσσια περιοχή Καλοί Λιμένες στην Κρήτη.

Οι λέμβοι εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, ενώ οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και παροχής συνδρομής από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: skai.gr

