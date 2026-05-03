Καταδίωξη ταχυπλόου στη Σάμο: Eντοπίστηκαν 14 αλλοδαποί και συνελήφθη διακινητής

Συναγερμός σήμανε τις πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Λιμενική Αρχή Σάμου, έπειτα από πληροφορία για ύποπτο ταχυπλόο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, το οποίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές του νησιού.

Χωρίς καθυστέρηση, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος που εκτελούσε προγραμματισμένη περιπολία έσπευσε στην περιοχή. Οι λιμενικοί εντόπισαν το ταχύπλοο και έκαναν χρήση φωτεινών και ηχητικών σημάτων προκειμένου να το ακινητοποιήσουν. Ωστόσο, ο χειριστής δεν συμμορφώθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, η οποία ολοκληρώθηκε όταν ο χειριστής προσάραξε το σκάφος στο Ακρωτήριο Πράσου. Εκεί, όλοι οι επιβαίνοντες αποβιβάστηκαν και διέφυγαν προς την ξηρά.

Λίγο αργότερα, στελέχη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου εντόπισαν στην ευρύτερη περιοχή συνολικά 14 αλλοδαπούς – τρεις άνδρες, οκτώ γυναίκες και τρεις ανήλικους – οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ένας 24χρονος υπήκοος Αζερμπαϊτζάν αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους ως ο διακινητής τους και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών κατ’ εξακολούθηση και με σκοπό το κέρδος, καθώς και για απείθεια.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των αλλοδαπών, καθένας είχε καταβάλει το ποσό των 5.000 ευρώ σε κύκλωμα διακίνησης για τη μεταφορά του στην Ελλάδα. Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ενός κινητού τηλεφώνου που βρέθηκε στην κατοχή του 24χρονου, ενώ την προανάκριση συνεχίζει το Λιμεναρχείο Σάμου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.