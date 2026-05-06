Επί ποδός έχουν τεθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στη Μαγνησία, οι οποίες ενισχύθηκαν μάλιστα με διμοιρίες, μετά την εισβολή κουκουλοφόρων, νωρίτερα σήμερα στο δημαρχείο Βόλου, όπου είχε προγραμματιστεί ημερίδα του φοιτητικού συλλόγου Γεωπονίας.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, μετά τα επεισόδια, τους βανδαλισμούς στον χώρο του δημαρχείου και την αναγραφή υβριστικών συνθημάτων, η ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης θύμιζε μπαρούτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε προσαγωγές, ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν οι «Αγωνιστικές Κινήσεις» έγιναν «εκδικητικές συλλήψεις αγωνιστών, μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο Βόλου».

Λίγα λεπτά νωρίτερα, μάλιστα, στην Αγίου Νικολάου, πραγματοποιήθηκε και πορεία διαμαρτυρίας για τις συλλήψεις με τη συμμετοχή περίπου 80 διαδηλωτών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.