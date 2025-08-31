Λογαριασμός
Εντοπισμός 26 αλλοδαπών και μίας σορού γυναίκας στο Αγαθονήσι

Οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν αρχικά στο Πυθαγόρειο και από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ Σάμου

Καταυλισμός υπό καταστολή

Στον εντοπισμό 26 αλλοδαπών και μίας σορού αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της ΕΛΑΣ στην περιοχή του Αγαθονησίου.

Οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο και από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ Σάμου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

TAGS: Μετανάστες Λιμενικό σώμα Μεταναστευτικό νεκρή γυναίκα Προσφυγικό
