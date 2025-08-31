Εντοπισμός 26 αλλοδαπών και μίας σορού γυναίκας στο Αγαθονήσι

Στον εντοπισμό 26 αλλοδαπών και μίας σορού αλλοδαπής γυναίκας προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και της ΕΛΑΣ στην περιοχή του Αγαθονησίου.
Οι διασωθέντες αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με επιβατηγό - οχηματαγωγό πλοίο στο Πυθαγόρειο και από εκεί οδηγήθηκαν στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ΚΥΤ Σάμου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε με ναυαγοσωστικό σκάφος στο Βαθύ και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.
- Υπό κράτηση 4 αστυνομικοί που ήταν στο πλοίο όταν πήδηξε στη θάλασσα ο κρατούμενος
- Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης - 48 συλλήψεις ανάμεσά τους αστυνομικός, στρατιωτικοί
- Κρατούμενος πήδηξε στη θάλασσα από κατάστρωμα πλοίου μεταξύ Χίου και Λέσβου - Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.