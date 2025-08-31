Την κράτηση 4 αστυνομικών (3 ειδικοί φρουροί και 1 υπαρχιφύλακας) διέταξε ο εισαγγελέας για το περιστατικό που σημειώθηκε στο επιβατηγό - oχηματαγωγό πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Χίος – Μυτιλήνη τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν στο πλαίσιο προγραμματισμένης μεταγωγής κρατουμένων, ένας αλλοδαπός επιβάτης εξήλθε στο κατάστρωμα και έπεσε στη θάλασσα.

Όπως διευκρινίζεται από την ΕΛ.ΑΣ όλοι υπηρετούν στη διεύθυνση μεταγωγικών δικαστηρίων Αττικής όπου και διατάχθηκε η μεταγωγή τους απόψε 31/8 και ώρα 21:00.

Οι αστυνομικοί κρατούνται στο κεντρικό λιμεναρχείο Μυτιλήνης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.

Άκαρπες οι έρευνες για τον αγνοούμενο

Μέχρι στιγμής πάντως άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του αλλοδαπού κρατούμενου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, το οποίο διενεργεί και το προανακριτικό έργο.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε συλληφθεί την 7η Ιουλίου 2025 από τις Λιμενικές Αρχές Λέσβου για υπόθεση διακίνησης μεταναστών στο νησί και είχε διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού. Η μεταγωγή του στη Μυτιλήνη πραγματοποιούνταν προκειμένου να παραστεί ενώπιον δικαστικής Αρχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.