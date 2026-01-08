Εξαφάνιση μητέρας 3 ανήλικων παιδιών στη Βόνιτσα

Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Βόνιτσα η εξαφάνιση μίας μητέρας τριών παιδιών.

Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2025, ενώ μέχρι σήμερα δεν είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στην αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε καταγγείλει στο παρελθόν τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία. Το περιστατικό βίας είχε λάβει χώρα πριν από 5 χρόνια, ενώ η γυναίκα παρέμενε στο σπίτι μαζί με τα τρία παιδιά της.

Oπως αναφέρει το MEGA, δηλώθηκε η εξαφάνιση της γυναίκας σήμερα, με τις Αρχές να στέλνουν σήμα στη Βουλγαρία, τον τόπο καταγωγής της, καθώς υπήρχαν μαρτυρίες που ανέφεραν ότι βρίσκεται εκεί.

Την ίδια στιγμή συγγενής της αγνοούμενης σημείωσε πως συνομίλησε ορισμένες φορές με την γυναίκα στο Viber, με την τελευταία να της αναφέρει πως είχε σκοπό να φύγει για μερικές μέρες και ότι βρισκόταν στη Γερμανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.