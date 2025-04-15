Μικρή ένταση προκλήθηκε κατά τη συγκέντρωση των οδηγών και ιδιοκτητών ταξί έξω από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η ένταση «πυροδοτήθηκε» όταν προσπάθησαν να μπουν στο υπουργείο για να δουν τον υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη. «Θα αναλάβει την ευθύνη του απέναντι στον πρωθυπουργό» έλεγε στην κάμερα του Orange Press ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος για τον κ. Κυρανάκη, λίγο μετά την ένταση, σημειώνοντας ότι δεν θα φύγουν αν δεν τον συναντήσουν.

Οι ταξιτζήδες προχώρησαν σε νέα απεργιακή κινητοποίηση τα ταξί, με βασικό αίτημα να επιτραπεί η κίνησή τους στις λεωφορειολωρίδες. «Δεν φτάνει η πειρατεία που μας έχει διαλύσει, δεν φτάνει η ακρίβεια που δεν υπάρχει πελάτης, έρχεται ο κ. Κυρανάκης και μας φέρνει σε αδιέξοδο. [...] Οι ταξιτζήδες θα διαμαρτύρονται σε όλη την κοινωνία, θα κάνουν αγώνα πολιτικό απέναντι στην κυβέρνηση» δήλωσε νωρίτερα σε φορτισμένο τόνο ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος.

Τα ταξί συγκεντρώθηκαν στο «παραδοσιακό» σημείο απ' όπου ξεκινούν οι κινητοποιήσεις τους, στη συμβολή της Σπύρου Πάτση με τη λεωφόρο Αθηνών, και πραγματοποίησαν πομπή με κόρνες, πανό και καπνογόνα προς το υπουργείο Υποδομών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.