Ντέιβιντ Μπέκαμ: Εντυπωσίασε τη Βικτόρια με τη σοδειά του - «Το μέγεθος μετράει»

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φαίνεται πως έχει ανακαλύψει ακόμη ένα ταλέντο, εκτός από το ποδόσφαιρο και τη μόδα: την κηπουρική.

Ο 51χρονος πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος τα τελευταία χρόνια δείχνει ιδιαίτερη αγάπη για τον λαχανόκηπό του στο οικογενειακό σπίτι των Μπέκαμ στα Κότσγουολντς, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους τη νέα του σοδειά, με τη σύζυγό του, Βικτόρια, να καταγράφει τη στιγμή σε ένα βίντεο γεμάτο χιούμορ και υπονοούμενα.

Στο βίντεο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ φαίνεται να δείχνει με περηφάνια τα φασολάκια που καλλιέργησε, ενώ η Βικτόρια δεν σταματά να τον πειράζει για το μέγεθός τους. «Νομίζω ότι ξεπέρασα τον εαυτό μου με τα φασολάκια μου. Κοίτα αυτό», ακούγεται να λέει ο πρώην σταρ της μπάλας, κρατώντας ένα από τα λαχανικά του.

Η Βικτόρια Μπέκαμ, εμφανώς εντυπωσιασμένη, απάντησε με χιούμορ: «Ουάου, πραγματικά ξεπερνάς τον εαυτό σου. Αυτό είναι ένα φοβερό φασολάκι».

Στη συνέχεια, η σχεδιάστρια μόδας συνέχισε να τον πειράζει, λέγοντας: «Μόνο ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έχει φασολάκια σαν αυτά. Νομίζω ότι διοργανώνουν διαγωνισμούς για τα λαχανικά των ανθρώπων. Πρέπει να σκεφτείς σοβαρά να συμμετάσχεις. Είσαι τόσο επιτυχημένος».

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δεν άφησε το σχόλιο να περάσει έτσι και απάντησε με ένα πονηρό αστείο: «Έχεις δίκιο. Βλέπεις, το μέγεθος μετράει, αγάπη μου». Στο ίδιο βίντεο, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παρουσίασε επίσης και άλλα προϊόντα από τον κήπο του, ανάμεσά τους κολοκύθια, κρεμμύδια και σκόρδα, ενώ χρησιμοποίησε και δεντρολίβανο από τον λαχανόκηπο για το ποτό της Βικτόρια.

Ο Ντέιβιντ πέρασε την Ημέρα του Πατέρα στο αρχοντικό της οικογένειας στα Κότσγουολντς μαζί με τη Βικτόρια. Την ίδια ημέρα, ο πρώην ποδοσφαιριστής έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση για την Ημέρα του Πατέρα, στην οποία συμπεριέλαβε και τον μεγαλύτερο γιο του, Μπρούκλιν Μπέκαμ, παρά τις φήμες περί ρήξης στις σχέσεις τους.

Δημοσιεύοντας παλιές οικογενειακές φωτογραφίες, ο Ντέιβιντ έγραψε: «Το να είμαι μπαμπάς είναι η πιο σημαντική δουλειά μου. Σας αγαπώ όλους και σε ευχαριστώ, μαμά @victoriabeckham, που μου χάρισες την όμορφη οικογένειά μας. Καλή Ημέρα του Πατέρα σε όλους τους μπαμπάδες σε όλο τον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.