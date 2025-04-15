Το πρόγραμμα των εξετάσεων για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια και τα λύκεια για την τρέχουσα σχολική χρονιά, 2024-2025, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικότερα, όσον αφορά στα λύκεια, όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί για την Παρασκευή 16 Μαΐου 2025, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών. Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α΄ και Β΄ τάξης των λυκείων θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου 2025, με προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων την Παρασκευή 20 Ιουνίου 2025, το αργότερο.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του λυκείου προγραμματίζεται να διεξαχθούν από τη Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 έως τη Δευτέρα 26 Μαΐου 2025, με προθεσμία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 28 Μαΐου 2025.

Όσον αφορά στα γυμνάσια, η ημερομηνία λήξης μαθημάτων έχει οριστεί η Τετάρτη 28 Μαΐου 2025, ημερομηνία κατά την οποία δεν διεξάγεται διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης των μαθητών/τριών. Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών του γυμνασίου θα διεξαχθούν στο διάστημα μεταξύ Τρίτης 3 Ιουνίου 2025 και Δευτέρας 16 Ιουνίου 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.