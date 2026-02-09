Ένταση στη δίκη για τα Τέμπη

Ένταση υπήρξε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης των Τεμπών που αφορά στα εξαφανισμένα βίντεο στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσης από τον Αντώνη Ψαρόπουλο, πατέρα της Μάρφης, ως μάρτυρα, και ενώ δεχόταν ερωτήσεις από τον Βασίλη Καπερνάρο συνήγορο της Ιnterstar, συνεργάτης του συνηγόρου φαίνεται να αντέδρασε και προκλήθηκε ένταση με τους συγγενείς των θυμάτων εντός της αιθούσης.

Βγαίνοντας ο κύριος Καπερνάρος και ενώ γίνονταν δηλώσεις στα μέσα είπε χαρακτηριστικά πως «εμείς διεξάγουμε δίκη και όχι θέατρο» προκαλώντας εκείνη την ώρα την αντίδραση του Πάνου Ρούτση πού βρισκόταν έξω από το δικαστήριο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.