Τη διενέργεια κλειστής ημερίδας «Πρωτοβουλία για την Αναβάθμιση της Κατάρτισης - Ημερίδα “ΔεΣΜος 2025” την Παρασκευή 30 Μαΐου στις 11.00π.μ. στο ξενοδοχείο Athens Plaza στο Σύνταγμα, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Π.Ο.Κ.Δ.Β.Μ. Ροτ. Λαμπρίνα Κακιούζη.

Η εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του Ροταριανού Ομίλου Θεσσαλονίκης και της προέδρου του, Ροτ. Λενα Χατζηδήμου με θέμα «Ενισχυμένο πλαίσιο κατάρτισης – Στρατηγική ανάπτυξης για τους πολίτες, την οικονομία και την κοινωνία».

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία ιδιαίτερης σημασίας που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στη χώρα μας και αφορά το μέλλον της κατάρτισης και τη στρατηγική ενίσχυσης των δεξιοτήτων των πολιτών.

Στο κεντρικό πάνελ ομιλητές είναι οι:

Κωνσταντίνος Γκιουλέκας - Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας – Θράκης- Βουλευτής Ά Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Παπαϊωάννου - Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Δημήτριος Βαρτζόπουλος – Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας Υπουργείο Υγείας

Σταύρος Καλαφάτης Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία

Άννα Ευθυμίου - Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Δημήτριος Τσιόδρας – Ευρωβουλευτής ΝΔ

Γεωργία Ρεμπούτσικα – Διευθ. Σύμβουλος ΕΟΠΠΕΠ

Χρήστος Τράπαλης – Διευθ. Φορέα Διαπίστ. ΕΣΥΔ

Τον συντονισμό του πάνελ έχει ο δημοσιογράφος Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Η εκδήλωση αποτελεί τομή και νέα αφετηρία για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αξιόπιστου πλαισίου δια βίου μάθησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Για πρώτη φορά συγκεντρώνονται εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, αρμόδιοι φορείς και παράγοντες της αγοράς με στόχο τη θεσμική συζήτηση για την κατάρτιση ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής.



