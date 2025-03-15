Κατασβήστηκαν οι περισσότερες φωτιές σε χορτολιβαδικές εκτάσεις στην Καστοριά

Πυρκαγιά ξέσπασε απόψε σε δασική έκταση έξω από το χωριό Νόστιμο του δήμου Άργους Ορεστικού. Σημειώνεται ότι επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει στην αρχή του δάσους ενώ δεν παρουσιάζει μεγάλη ένταση.

Έξι φωτιές σε διαφορετικά σημεία ξέσπασαν παράλληλα στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς. Και οι έξι ξέσπασαν σε χορτολιβαδικές εκτάσεις. Σε εξέλιξη αλλά χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Ομορφοκκλησιά.

Υπό έλεγχο είναι άλλη μία φωτιά στην Ομορφοκκλησιά αλλά και σε Υψηλό, Δενδροχώρι, Πτεριά και Πολυκάρπη. Λόγω της έκτασης των μετώπων, κρίθηκε απαραίτητη η ενίσχυση των δυνάμεων από γειτονικές περιοχές. Κανένα μέτωπο ωστόσο δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.