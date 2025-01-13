Ενδοοικογενειακή βία: Σύλληψη 41χρονου ύστερα από καταγγελία της συζύγου

Για ενδοοικογενειακή βία, βιασμό και παραβίαση προσωπικών δεδομένων συνελήφθη άντρας, 41 ετών, στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία της 32χρονης συζύγου του.

Όπως κατήγγειλε η γυναίκα, χθες το πρωί, στο σπίτι τους, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιοκάστρου, έπειτα από καβγά, ο σύζυγός της πέταξε μια καρέκλα προς το μέρος της ίδιας και του 4χρονου γιου τους, χωρίς να τους τραυματίσει, ενώ παράλληλα βιντεοσκόπησε με το κινητό του τηλέφωνο το συγκεκριμένο συμβάν.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, ο 41 ετών άντρας προέβη δύο φορές σε ασελγείς πράξεις εις βάρος της, χωρίς τη συναίνεσή της.

Ο συλληφθείς (ημεδαπός) οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

