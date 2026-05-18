Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες στην παλαιά Ε.Ο Αθηνών – Κορίνθου

Το ατύχημα συνέβη όταν το Ι.Χ. που οδηγούσε 37χρονος συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ασθενοφόρο

Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και τρεις τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 17 Μαΐου στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, Ι.Χ. που οδηγούσε 37χρονος στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα, φτάνοντας στη συμβολή με την οδό Πλάτωνος, συγκρούστηκε αρχικά με προπορευόμενο Ι.Χ. που οδηγούσε 61χρονος και στη συνέχεια προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού.

Κατά τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας 40χρονος επιβάτης, του πρώτου οχήματος, ενώ τραυματίστηκαν ο οδηγός του και ένας ακόμα επιβάτης. Επίσης, τραυματίστηκε και ο 61χρονος οδηγός του άλλου οχήματος.

Όλοι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο «Θριάσιο» νοσοκομείο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Νεκρός Κόρινθος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark