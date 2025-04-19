Κόρινθος: Συλλήψεις για κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών και κροτίδων

Εκρηκτικοί μηχανισμοί και ύλες, κροτίδες, αεροβόλο όπλο και πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος εντοπίστηκαν σε σπίτια στην Κόρινθο. Είχε προηγηθεί η σύλληψη ενός 17χρονου σε τοπική κοινότητα του Δήμου Κορίνθου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε μία αυτοσχέδια κροτίδα με φιτίλι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 17χρονος, μαζί με ακόμη τρία άτομα, ηλικίας από 17 έως 22 ετών, εκ των οποίων οι δύο συνελήφθησαν, προκάλεσαν φθορές σε γήπεδο σχολείου, ενώ διατάρασσαν την ησυχία των περιοίκων της περιοχής με τη ρίψη κροτίδων.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα βεγγαλικά και για τα όπλα, για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, για διατάραξη κοινής ειρήνης και διακεκριμένες περιπτώσεις φθοράς.

Παράλληλα, στο πλαίσιο επιχείρησης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Κορίνθου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν, τέσσερις εμπρηστικοί - εκρηκτικοί μηχανισμοί, ένα αεροβόλο όπλο, μία πτυσσόμενη μεταλλική ράβδος, 13 αυτοσχέδιες κροτίδες με φυτίλι, 79 κροτίδες, 36 μπουκάλια που περιείχαν εύφλεκτη ουσία, δύο συσκευασίες, που περιείχαν ποσότητα άγνωστης ουσίας, προφανώς εκρηκτικής ύλης, κ.ά.

Αυτά που κατασχέθηκαν θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την εξακρίβωση τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη παρόμοιων αδικημάτων. Ταυτόχρονα, ερευνάται η πηγή προμήθειας των κατασχεθέντων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

