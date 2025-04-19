Σεισμός 3,4 Ρίχτερ κοντά στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα νοτιοανατολικά των Νέων Μουδανιών, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το σεισμολογικό σταθμό του ΑΠΘ, ο σεισμός σημειώθηκε στις 17:34 το απόγευμα του Μ. Σαββάτου, ώρα Ελλάδος, δυτικά του πρώτου ποδιού της Χαλκιδικής.
Πιο συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο, 20 χλμ περίπου από τα Νέα Μουδανιά και προς το παρόν το γεγονός χαρακτηρίζεται μεμονωμένο.
Ο σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής.
