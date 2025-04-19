Τραγωδία στο λιμάνι του Ηρακλείου: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του ΙΧ που έπεσε στο νερό

Τραγωδία σημειώθηκε στο λιμάνι Ηρακλείου νωρίς το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου μετά από πτώση οχήματος στη θάλασσα, με έναν άνδρα να ανασύρεται από το όχημα νεκρός λίγα λεπτά αργότερα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, στις 17:00 το απόγευμα αυτοκίνητο που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κατέληξε στη θάλασσα μεταξύ των πλοίων γραμμής για Πειραιά, σπάζοντας την προστατευτική μπάρα και καταλήγοντας στο νερό.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 17:30, βούτηξε στο νερό δύτης και ανέσυρε έναν άνδρα νεκρό.

Στο σημείο επικράτησε από την πρώτη στιγμή έντονη αναστάτωση καθώς ήταν πολλοί οι πολίτες που λόγω των εορτών αλλά και της καλοκαιρίας βρίσκονταν στο λιμάνι.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η τραγωδία διερευνούνται καθώς δημιουργούνται ερωτήματα για το γεγονός ότι ο οδηγός ανέπτυξε απότομα ταχύτητα και κατέληξε στο νερό, χωρίς να αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο.

Πηγή: skai.gr

