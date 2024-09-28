Μακρή: Ανησυχητικό φαινόμενο η βία των ανηλίκων - Τι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί

Τα περιστατικά βίας με θύτες ανήλικους βλέπουν ολοένα και συχνότερα το φως της δημοσιότητας. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το φαινόμενο φαίνεται να έχει ενταθεί, φέρνοντας προβληματισμό στους εκπαιδευτικούς, αλλά και το υπουργείο Παιδείας.

«Η συχνότητα και η ένταση των φαινομένων της ενδοσχολικής βίας μάς προβληματίζει πολύ και απαιτεί από εμάς, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, δραστικά μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπισή της στο σχολικό περιβάλλον», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ζέττα Μακρή.

«Θέλουμε τα σχολεία μας να είναι ασφαλή για όλους τους μαθητές και θα εφαρμόσουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της σχολικής κοινότητας», επεσήμανε.

Η υφυπουργός χαρακτήρισε «ανησυχητικό» το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και της εξάπλωσής του και τόνισε ότι η δράση του υπουργείου είναι πολυεπίπεδη:

«Η πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr για την καταγραφή καταγγελιών από γονείς και μαθητές, ο διπλασιασμός των ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία, η θεσμοθέτηση του συμβούλου σχολικής ζωής, οι 150.000 επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, η ενδυνάμωση των υποστηρικτικών φορέων με αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού τους κατά 152%, η συνεργασία με αρμόδιους φορείς για στοχευμένες παρεμβάσεις στα σχολεία, η ένταξη αρχών και αξιών στη διδασκαλία των παιδιών μας, όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα, η διαφορετικότητα κ.α. μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, την υλοποίηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και τις δράσεις Ενεργού Πολίτη, είναι τα δικά μας όπλα για να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε το bullying».

Ειδικότερα, όσον αφορά στην πλατφόρμα stop-bullying.gov.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, από την 1η έως τις 19 Σεπτεμβρίου έχουν γίνει ήδη 27 καταγγελίες, 12 από γονείς και 15 από μαθητές.

Το πιο πρόσφατο μέτρο που έλαβε το υπουργείο Παιδείας είναι η αυστηροποίηση στην αντιμετώπιση του φαινομένου της χρήσης των κινητών τηλεφώνων στο σχολικό περιβάλλον, που, όπως ανέφερε η κα. Μακρή, «συνδέεται σε πολλές περιπτώσεις και με εκδηλώσεις ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, μέσα από ένα καθορισμένο και δομημένο πλαίσιο συνεπειών».

«Απαγορεύεται ρητά, η εμφανής κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων ακόμη και στο διάλειμμα και οι κυρώσεις θα είναι αυστηρές για τους μαθητές που φωτογραφίζουν, μαγνητοφωνούν ή βιντεοσκοπούν συμμαθητές ή καθηγητές τους μέσα στο σχολείο, ξεκινώντας από ημερήσια έως και πενθήμερη αποβολή και θα καταλήγουν ακόμα και στην αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για παιδιά που παραβίασαν τα προσωπικά δεδομένα των συμμαθητών τους», εξήγησε η κα. Μακρή.

ΟΛΜΕ: Στη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα

«Η βία στα σχολεία υπάρχει, αλλά θεωρούμε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση η απαγόρευση της χρήσης κινητών, διότι έτσι ίσως περιοριστεί η προβολή της βίας», σημείωσε ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, Θεόδωρος Τσούχλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εκτίμησε, ωστόσο, ότι με το μέτρο αυτό, η βία βγαίνει εκτός των τειχών του σχολείου. "Ο ρόλος του σχολείου είναι συγκεκριμένος και παιδαγωγικός. Μπορούμε να κάνουμε συζητήσεις, να μεταφέρουμε γνώσεις, αλλά μέχρι εκεί. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης και των εκπαιδευτικών, αλλά και της κοινωνίας, για να επιλυθεί το φαινόμενο αυτό, το οποίο είναι και αξιολογικό", σημείωσε.

Η ολιστική στήριξη του σχολείου, το "κλειδί"

Η απάντηση στη βία είναι η χάραξη ενος ολιστικού πλαισίου στήριξης της εκπαιδευτικής κοινότητας, μαθητών, εκπαιδευτικών και υποδομών, σύμφωνα με την κα. Κορίνα Χατζηνικολάου, επίκουρη καθηγήτρια αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας του ΑΠΘ.

«Η κλιμάκωση των φαινομένων βίας είναι απλά μαθηματικά: η γενιά αυτή έχει γεννηθεί μέσα στην κρίση, με γονείς της γενιάς των 700 ευρώ και έχουν ζήσει την πανδημία, όπου τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας εντάθηκαν», εξήγησε η κα. Χατζηνικολάου.

Όπως σημείωσε, η ολιστική στήριξη του σχολείου είναι η απάντηση: «στήριξη των εκπαιδευτικών, υποστήριξη των παιδιών και βελτίωση των υποδομών και ένα πλαίσιο δράσεων γενικότερα που θα φέρει ένα αίσθημα ασφαλείας, είναι το κλειδί, για να δούμε μία αναστροφή του φαινομένου», κατέληξε.

