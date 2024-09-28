Bλάβη στo επιβατηγό πλοίο Έλυρος

Βλάβη στην τροφοδοσία των ηλεκτρομηχανών του υπέστη το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Έλυρος» της ΑΝΕΚ ενώ έπλεε 8 ναυτικά μίλια μεταξύ Αίγινας και Γλυφάδας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα / Ελληνική Ακτοφυλακή, στο πλοίο που αναχώρησε στις 9 το βράδυ από τον Πειραιά με προορισμό την Κρήτη επιβαίνουν 977 επιβάτες και 119 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο αναμένεται να επιστρέψει στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να αποκαταστήσει τη βλάβη και να ελεγχθεί από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

