Καταγγελίες στον ΣΚΑΪ: Από τον Σεπτέμβριο περιμένω βεβαιωμένη επιστροφή φόρου - Υπάρχουν 27.000 αιτήσεις σε εκκρεμότητα

Τι απαντά ο εκπρόσωπος του υπ. Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος

Όμηρος Τσάπαλος

Την καταγγελία ότι από τον Σεπτέμβριο περιμένει βεβαιωμένη επιστροφή φόρου έκανε στον ΣΚΑΪ τηλεθεατής. 

Σύμφωνα μάλιστα με την  καταγγελία, στο ενδιάμεσο έληξε η προθεσμία και ο φορολογούμενος εξέδωσε νέα. Στο τέλος του 23 άλλαξε ο νόμος και εξέδωσε άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά και τελικά τώρα ενημερώθηκε ότι υπάρχουν 27.000 αιτήσεις σε εκκρεμότητα. 

Άγνοια για τις 27.000 αιτήσεις δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπ. Οικονομικών 

«Αυτό το νούμερο δεν ξέρω από που προκύπτει. Η διαδικασία επιστροφής έχει επιταχυνθεί πάρα πολύ, ακόμα και σε εντός της εβδομάδας αν κάποιος δεν χρωστάει στην εφορία» δήλωσε ο  Όμηρος Τσάπαλος. 

«Μάλιστα για τις επιστροφές και τους συμψηφισμούς του 24,  των δηλώσεων του 23, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90 %» είπε. 
 

