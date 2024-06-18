Την καταγγελία ότι από τον Σεπτέμβριο περιμένει βεβαιωμένη επιστροφή φόρου έκανε στον ΣΚΑΪ τηλεθεατής.
Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγελία, στο ενδιάμεσο έληξε η προθεσμία και ο φορολογούμενος εξέδωσε νέα. Στο τέλος του 23 άλλαξε ο νόμος και εξέδωσε άλλα απαραίτητα δικαιολογητικά και τελικά τώρα ενημερώθηκε ότι υπάρχουν 27.000 αιτήσεις σε εκκρεμότητα.
Άγνοια για τις 27.000 αιτήσεις δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπ. Οικονομικών
«Αυτό το νούμερο δεν ξέρω από που προκύπτει. Η διαδικασία επιστροφής έχει επιταχυνθεί πάρα πολύ, ακόμα και σε εντός της εβδομάδας αν κάποιος δεν χρωστάει στην εφορία» δήλωσε ο Όμηρος Τσάπαλος.
«Μάλιστα για τις επιστροφές και τους συμψηφισμούς του 24, των δηλώσεων του 23, η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό άνω του 90 %» είπε.
