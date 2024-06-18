Αποστολος Λύτρας: Το χρονικό της υπόθεσης και οι κινήσεις του θύματος που αποκάλυψαν την αλήθεια

Την παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε η χθεσινή απόφαση εισαγγελέα και ανακρίτριας να μην προφυλακισθεί ο γνωστός ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας, που ομολόγησε κατά την απολογία του τον ξυλοδαρμό της συζύγου του, παρά την κακουργηματική κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

Η Πρόεδρος και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητούν την πειθαρχική έρευνα για την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα που γνωμοδότησε, επειδή πρόκειται για βαρύ κακούργημα, που ομολόγησε ο δράστης.

Από την άλλη, το σκεπτικό της απόφασης της ανακρίτριας και εισαγγελέα ήταν ότι ο κατηγορούμενος πληροί τις δυο τυπικές προϋποθέσεις του νόμου για να μην προφυλακιστεί: Δεν είναι ύποπτος φυγής, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων, ομολόγησε το έγκλημα, ζήτησε ψυχολογική υποστήριξη, το ίδιο το θύμα στην ανακρίτρια μίλησε για μεμονωμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και η πρώην σύζυγος ανακάλεσε την προηγούμενη καταγγελία της για εξύβριση.

Τι κατέθεσε το θύμα

«Ούρλιαζα βοήθεια και τον παρακαλούσα να σταματήσει, ενώ το πρόσωπό μου ήταν γεμάτο αίματα και τα κατάπινα και ένιωθα ότι πνίγομαι. Με οδήγησε στο σπίτι. Εγώ όταν μπήκα μέσα με όσες δυνάμεις είχα γιατί ζαλιζόμουν πολύ και ήμουν πολύ χτυπημένη του είπα ότι πάω να πλυθώ. Όταν ανέβηκα στο δωμάτιο προκειμένου να πάρω το κουμπί πανικού που είναι συνδεδεμένο με τον συναγερμό και χτυπάει κατευθείαν στην αστυνομία με πρόλαβε και το πήρε αυτός και συνέχιζε να κρατάει το κινητό μου» είπε στην κατάθεσή της η σύζυγος του κ. Λύτρα.

«Μπήκαμε μαζί στην είσοδο της Ευρωκλινικής. Είπα ότι θέλω να με δει γιατρός στα επείγοντα επειδή έχω χτυπήσει στο κεφάλι. Με πήρε κατευθείαν ο γιατρός στο εξεταστήριο μόνη μου και δεν επέτρεψε στον σύζυγό μου να μπει. Μαζί ήρθε και μια νοσοκόμα. Μόλις με πλησίασε η νοσοκόμα της είπα αμέσως ότι με έχει χτυπήσει ο άνδρας μου. Ότι φοβάμαι και τον ίδιο και το είπα και στον γιατρό. Μου είπαν ότι θα ειδοποιήσουν την αστυνομία… Όπως πράγματι και έγινε. Τον Οκτώβρη του είχα ζητήσει να χωρίσουμε αλλά δεν ήταν βίαιος παρότι ήταν δύσκολος ως χαρακτήρας» πρόσθεσε.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βράδυ της Κυριακής, σύμφωνα με πληροφορίες, η ανακρίτρια επισκέφθηκε την 37χρονη στο σπίτι και της πήρε κατάθεση, όπου η γυναίκα φέρεται να περιέγραψε τον ξυλοδαρμό της από τον άντρα της. Ως μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορουμένου κατέθεσαν η πρώην σύζυγος, η μεγάλη κόρη του και ο κουμπάρος τους και δικηγόρος.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο Απόστολος Λύτρας είχε προβεί στον ισχυρισμό ότι η γυναίκα του τραυματίστηκε πέφτοντας από τις σκάλες του σπιτιού τους.

Η γυναίκα δεν είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα φέρεται να έγνεψε καταφατικά όταν ο γιατρός τη ρώτησε αν τη χτύπησε ο άντρας της.

Επίσης, σύμφωνα πάλι με τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικοί όταν έμειναν μόνοι με τη γυναίκα στο δωμάτιο του νοσοκομείου, τη ρώτησαν αν επιθυμεί την τοποθέτηση panic button στο κινητό της και φέρεται να απάντησε θετικά.

Ο ρόλος του γιατρού ήταν καταλυτικός καθώς κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο εφαρμογής ειδικής διάταξης του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, που αντικατέστησε το άρθρο 23 του Νόμου 3500/2006 «περί ενδοοικογενειακής βίας» και ψηφίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο μαζί με τις τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα.

