Ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος «έκαψε» την αναζωογόνηση του χρηματιστηρίου

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γεόλ είχε προαναγγείλει ένα επιχειρηματικό σχέδιο value-up για την αντιμετώπιση της ύφεσης του χρηματιστηρίου της χώρας φέτος. Αφού κήρυξε για κάποιες ώρες στρατιωτικό νόμο αργά την Τρίτη, μπορεί να αποχαιρετήσει αυτή την πρωτοβουλία.

Ο Γιουν δανείστηκε την ιδέα από την Ιαπωνία, όπου μια δεκαετής μεταρρύθμιση του επιχειρείν προσέλκυσε τους παγκόσμιους επενδυτές να επιστρέψουν. Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να εκπονούν σχέδια για το πώς να βελτιώσουν τις οικονομικές μετρήσεις. Μια πρακτική είναι να κατονομάζονται οι εταιρείες που δεν προσπαθούν να αποκομίσουν έσοδα για τους μετόχους. Ο δείκτης Korea Value-up Index εισήχθη τον Σεπτέμβριο.

Εάν οι παγκόσμιοι επενδυτές ήταν σε κατάσταση αναμονής πριν, τώρα είναι έτοιμοι να απορρίψουν την πρωτοβουλία της Σεούλ. Ο λίγων ωρών στρατιωτικός νόμος που αιφνιδίασε τον κόσμο αποτελεί μια μεγάλη υπενθύμιση για το τι αντιπαθούν στη Νότια Κορέα: Είναι μια αγορά με οικογενειακές διαμάχες δισεκατομμυριούχων και ανεπίσημες συμφωνίες. Οι ξένοι είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν τι συμβαίνει.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Η Korea Zinc Co., βασικός προμηθευτής μετάλλων στις βιομηχανίες ημιαγωγών και αυτοκινήτων, είναι το blue-chip με τις καλύτερες επιδόσεις φέτος, σημειώνοντας αύξηση 228%. Οι μετοχές της πάνε καλά μόνο και μόνο επειδή οι δύο οικογένειες που ίδρυσαν την εταιρεία μάχονται για το ποια θα έχει τον έλεγχο, με κάθε πλευρά να κατέχει πάνω από το 30% των μετοχών. Εξετάζοντας όμως τα θεμελιώδη, οι επενδυτές που προσπαθεί να προσελκύσει η Σεούλ δεν τολμούν να αγγίξουν αυτή τη μετοχή: Οι μετοχές είναι 60% υπερτιμημένες, σύμφωνα με αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg, και οι συναλλαγές είναι ασταθείς.

Επίσης, σκεφτείτε τη Samsung Electronics Co., το στολίδι της Κορέας Inc. Ο Jay Y. Lee, κληρονόμος τρίτης γενιάς, υφίσταται αγωγές και επιθέσεις από το ακτιβιστικό hedge fund Elliott Investment Management με έδρα τη Νέα Υόρκη για σχεδόν μια δεκαετία. Ανάλογα με το ποιο πολιτικό κόμμα είναι στην εξουσία, έχει οδηγηθεί στη φυλακή, στη συνέχεια του έχει δοθεί χάρη, ενώ μπορεί να φυλακιστεί ξανά. Αλλά ένα πράγμα είναι σταθερό - παραμένει στο τιμόνι της Samsung.

Λόγω των εμπλοκών του επικεφαλής σε περιπέτειες, ο άλλοτε κυρίαρχος κατασκευαστής τσιπ απέτυχε στη στρατηγική σκέψη. Η Samsung υστερεί στην τεχνητή νοημοσύνη επειδή επένδυσε ελάχιστα σε ένα εξειδικευμένο προϊόν που χρησιμοποιείται με τους επεξεργαστές της Nvidia Corp. Ως αποτέλεσμα, οι κορεατικές μετοχές έπεσαν λόγω ενός κακού τεχνολογικού κύκλου από το 1997, σύμφωνα με τον αναλυτή της CLSA Alexander Rodman.

Φυσικά, το βραβείο K-drama πρέπει να δοθεί στον Γιουν, ο οποίος αγωνίζεται να εφαρμόσει τη συντηρητική πολιτική του ατζέντα ενάντια στο αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο κέρδισε τον έλεγχο της Βουλής τον Απρίλιο. Ήταν όμως καλή ιδέα ο στρατιωτικός νόμος; Ο Γιουν θα παραπεμφθεί και οι πολιτικοί αναλυτές στην Teneo, μια εταιρεία συμβούλων, ανησυχούν ότι οι μαζικές διαδηλώσεις θα μπορούσαν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο στη Σεούλ, όπως έγινε κατά την κρίση παραπομπής της πρώην προέδρου Park Geun-hye τον Δεκέμβριο του 2016.

Ο δείκτης της Νότιας Κορέας διαπραγματεύεται μόλις 8,4 φορές τα μελλοντικά κέρδη και σπανίως έχει κινηθεί σε πιο ευκαιριακά επίπεδα. Αλλά η αποτίμηση από μόνη της δεν είναι αρκετή για να προσελκύσει τους ξένους επενδυτές. Η αγορά ύψους 1,6 τρισ. δολαρίων φαίνεται να ελέγχεται από μικρή ομάδα ισχυρών ατόμων, που μπορούν να επηρεάσουν την κίνηση του δείκτη με δικές τους αποφάσεις.

Αντί να ανεβάσει το χρηματιστήριο, ο Γιουν έδωσε στους παγκόσμιους επενδυτές έναν ακόμη λόγο να μείνουν μακριά.

Η Shuli Ren είναι αρθρογράφος του Bloomberg Opinion που καλύπτει τις ασιατικές αγορές. Πρώην επενδυτική τραπεζίτης, ήταν ρεπόρτερ αγορών για τον Barron's. Είναι κάτοχος CFA.



