Μείωση 2,6% σημειώθηκε στον αριθμό των επισκεπτών στα μουσεία της χώρας τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Μείωση καταγράφηκε και στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου κατά 12,3%, ενώ υπήρξε αύξηση των εισπράξεων κατά 55,1%.

Το α' δίμηνο, παρατηρείται αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κατά 3,6% στους επισκέπτες των μουσείων, κατά 0,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 49,1% στις εισπράξεις.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους, τον Φεβρουάριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών κατά 8,7%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 14,7% και αύξηση των εισπράξεων κατά 4,4%.

Το α' δίμηνο, παρατηρείται, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, αύξηση κατά 3,5% στους επισκέπτες, μείωση κατά 3,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 9,6% στις εισπράξεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.