ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 23,3% στα τροχαία τον μήνα Σεπτέμβριο

Στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 64 νεκροί (αύξηση 16,4%), 43 βαριά τραυματίες (μείωση 42,7%) και 1.144 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 12,6%)

τροχαία ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 23,3% σημείωσαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023, και ανήλθαν σε 1.033.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά καταγράφηκαν 64 νεκροί (αύξηση 16,4%), 43 βαριά τραυματίες (μείωση 42,7%) και 1.144 ελαφρά τραυματίες (αύξηση 12,6%).

