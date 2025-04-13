Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μεταβεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, o οποίος θα τιμηθεί με το βραβείο Τέμπλτον για το έτος 2025.

Στην ανακοίνωση αυτή προέβη ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, την οποία συγκάλεσε σε τηλεδιάσκεψη με αποκλειστικό θέμα ημερησίας διατάξεως την αναγγελία της εξαιρετικής αυτής τιμής στο πρόσωπο του Προκαθημένου της Ορθοδοξίας.

Η απονομή του βραβείου Τέμπλτον, το οποίο είναι αναμφίβολα το πλέον σημαντικό βραβείο παγκοσμίως στα θέματα της θρησκείας και της επιστήμης, αποτελεί πηγή εξαιρετικής χαράς για όλη την Αρχιεπισκοπή Αμερικής, αλλά και για όλους τους ορθόδοξους χριστιανούς και πιστούς.

Τα μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου εξέφρασαν τη μεγάλη τους ικανοποίηση για την αναγνώριση του πνευματικού πατέρα και αρχηγού της Εκκλησίας μας, «ο οποίος ηγείται του χριστιανικού κόσμου επί δεκαετίες υπερασπιζόμενος την ανάγκη για εγρήγορση και για υπευθυνότητα όλων μας έναντι της θεϊκής δημιουργίας. Η απονομή στο πρόσωπό του τού βραβείου αυτού είναι απόλυτα άξια, δίκαιη και εύλογη, τόσο λόγω της εξαιρετικής προσωπικότητάς του όσο και λόγω της βαθύτατης θεολογικής κατάρτισής του και του πολυεπίπεδου έργου του», τόνισαν.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος Τζον Τέμπλτον, ο Παναγιώτατος, μακροβιότερος Προκαθήμενος του Αποστολικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως είναι παγκοίνως αναγνωρισμένος για τις καινοτόμες προσπάθειές του να γεφυρώσει την επιστημονική και πνευματική θεώρηση της σχέσης της ανθρωπότητας με τον φυσικό κόσμο, κινητοποιώντας ανθρώπους διαφορετικής πίστης να καταστούν οικονόμοι της Δημιουργίας.

Το βραβείο Τέμπλτον απονεμήθηκε για πρώτη φορά στη Μητέρα Τερέζα το 1973 και στη συνέχεια σε πνευματικούς ηγέτες, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Ντέσμοντ Τούτου, ο 14ος Δαλάι Λάμα, και σε οραματιστές, όπως ο Αλεξάντερ Σολζενίτσιν, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας και η διακεκριμένη οικολόγος Τζέιν Γκούντολ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

