Χωρίς πλοίο έμειναν για ημέρες τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα καθώς διεκόπησαν τα δρομολόγια του πλοίου, αφήνοντας το νησί χωρίς θαλάσσια συγκοινωνία.

Η κατάσταση προκάλεσε τεράστια αγανάκτηση στους κατοίκους, οι οποίοι καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αδιαφορία και έλλειψη ουσιαστικής νησιωτικής πολιτικής.

Τελικά, μετά από αρκετές ημέρες ακτοπλοϊκής απομόνωσης και συνεχείς πιέσεις από τοπικούς φορείς και τους κατοίκους, τα δύο νησιά αποκτούν και πάλι θαλάσσια σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με το kythera.news και τον Δήμαρχο Κυθήρων, Ευστράτιο Χαρχαλάκη η εταιρεία Levante Ferries αναλαμβάνει την κάλυψη της γραμμής.

Το πλοίο που πιθανότατα θα εκτελεί τα δρομολόγια είναι το Ε/Γ-Ο/Γ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, το οποίο θα αναλάβει επακριβώς τη διαδρομή του Aqua Jewel, που είχε διακόψει αιφνιδιαστικά τα δρομολόγιά του, αφήνοντας το νησί χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση.

Ο δημοτικός σύμβουλος στα Κύθηρα, Γιώργος Στρατηγός, μίλησε στο Mega για το θέμα το πρωί της Πέμπτης ανέφερε:

«Ευτυχώς δυο αεροπορικές εταιρείες κατόπιν προσπαθειών που έγιναν από τον δήμαρχο θα αυξήσουν τα δρομολόγια και τις θέσεις τους. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία μας ανακοίνωσε στις 4/1 ότι σταματάει τα δρομολόγια για την ετήσια ακινησία. Είναι επιδοτούμενο το δρομολόγιο. Τα δρομολόγια γίνονται και προβλέπει ο νόμος 60 μέρες για την ακινησία του πλοίου. Αυτό βέβαια γίνονται οργανωμένα γιατί υπάρχει και το τοπικό πλοίο που έχει ανακοινώνει την ακινησία του από τον Ιανουάριο μέχρι αρχές Μαρτίου όπως κάνει κάθε χρόνο. Μπαίνουν και τα δύο πλοία σε ακινησία και μας το ανακοίνωσαν στις 4/1. Γίνονται προσπάθειες από τον δήμαρχο με επικοινωνία με το υπ. Ναυτιλίας ώστε να βρεθεί ένα πλοίο αντικατάστασης. Σήμερα θα γίνει το συμβούλιο Ακτοπλοϊκών για να δουν ποιο πλοίο θα μπορέσει να έρθει. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν άμεσες συντηρήσεις», είπε αρχικά.

«Έχουμε βιολογικά προϊόντα που εξάγονται από το νησί προς την Αθήνα, και άλλα προϊόντα. Υπάρχει επένδυση κατασκευής σπιτιών που θα καθυστερήσει λόγω του ότι δεν θα μπορέσουν να φτάσουν τα υλικά. Το υπουργείο σε σχέση με την περσινή τραγωδία που είχαμε όταν το καράβι έπεσε στον κυματοθραύστη, αυτή την χρονιά έχει κινηθεί στο το δυνατόν καλύτερα και κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθεί πλοίο. Στα Αντικύθηρα είναι πλήρως αποκλεισμένοι οι κάτοικοι», συμπλήρωσε ο κ. Στρατηγός.

