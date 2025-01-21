Σε ανάρτηση για τα αποτελέσματα των δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), δηλαδή του ελληνικού FBI, προχώρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός αναφέρει πως κάθε εβδομάδα θα παρουσιάζει, ανά τομέα, τις πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιήσει, τα αποτελέσματα των δράσεων των υπηρεσιών της Αστυνομίας και τον νέο σχεδιασμό τους. Ο ίδιος σημειώνει πως σήμερα, κάνει αναφορά στις δράσεις της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), της Υπηρεσίας που στον δημόσιο διάλογο, συνήθως, παρουσιάζεται ως το F.B.I. της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη το ελληνικό FBI έχει ερευνήσει συνολικά 141 Υποθέσεις Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώσει 24 Εγκληματικές Οργανώσεις, ενώ συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 355 κατηγορούμενοι (258 ημεδαποί, 97 αλλοδαποί).

Ο κ. Χρυσοχοΐδης τονίζει πως το οργανωμένο έγκλημα είναι από τις σημαντικότερες απειλές για την εσωτερική ασφάλεια των κρατών και την ευρωπαϊκή ασφάλεια, συνολικότερα. Αυτό, άλλωστε, αναδεικνύουν όλες οι ειδικές εκθέσεις της Europol και της Interpol. «Είναι μια πολύπλοκη και ραγδαίως αναπτυσσόμενη απειλή και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά ή με τις παραδοσιακές μεθόδους αστυνόμευσης. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ε.Ε. και ο Ο.Η.Ε. συστήνουν στα κράτη τη διαμόρφωση εξειδικευμένων κεντρικών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτή ήταν άλλωστε και μια βασική σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη- μέλη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος που εκδόθηκε το 2021», δηλώνει ο ίδιος και προσθέτει πως σε αυτές τις συστάσεις και στην εμπειρία των άλλων χωρών βασίστηκαν για να διαμορφώσουν τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

«Με ένα ισχυρά δομημένο οργανωτικό σχήμα επτά Υποδιευθύνσεων (Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Διοικητικής Υποστήριξης), ενσωματώνοντας και τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στελεχώνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ καθημερινά εξοπλίζεται με τεχνολογικά – ψηφιακά μέσα που θα συμβάλλουν στην πρόληψη και εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος»», σημειώνεται ενδεικτικά.

Η Δ.Α.Ο.Ε. έχει ορισμένες στρατηγικές και επιχειρησιακές καινοτομίες:

Η οικονομική πτυχή του οργανωμένου εγκλήματος αντιμετωπίζεται μαζί με τις κύριες μορφές του.

Εξειδικευμένη Υποδιεύθυνση ασχολείται με όλες τις μορφές παράνομης διακίνησης και εμπορίας αντικειμένων (trafficking of goods) στη λογική υπηρεσιών του εξωτερικού, ενώ για πρώτη φορά ιδρύθηκε ειδικό Τμήμα για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας όπλων, μιας από τις πλέον ανερχόμενες μορφές του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

Υπάρχει ενιαία και συντονισμένη αντιμετώπιση όλων των μορφών λαθρεμπορίας.

Γίνεται κεντρική και συντονισμένη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών μέσω ειδικής δομής- Υποδιεύθυνσης της Δ.Α.Ο.Ε..

Έχει τη δυνατότητα συγκρότησης ειδικών επιχειρησιακών ομάδων για στοχευμένες δράσεις αντιμετώπισης ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος.

Δίνεται έμφαση στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος στο διαδίκτυο.

Αξιοποιεί εντατικά το εργαλείο της διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, κυρίως μέσω της EUROPOL και της INTERPOL.

Ο υπουργός προστασίας του Πολίτη υπογραμμίζει πως η σύσταση και η λειτουργία της Δ.Α.Ο.Ε. ήταν μια από τις πρώτες προτεραιότητες που έθεσε τον Ιανουάριο του 2024. Στις 13 Ιουνίου εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα σύστασης της Υπηρεσίας και στις 21 Οκτωβρίου ξεκίνησε η λειτουργία της.

«Δεν χρειάζεται να σας αναφέρω άλλα δεδομένα για την ανάγκη ίδρυσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας, θα το διαπιστώσετε από τον απολογισμό της δράσης για τις 71 ημέρες ζωής της, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024», σημειώνει ο ίδιος και αναφέρει αναλυτικά πως:

ερεύνησαν συνολικά 141 Υποθέσεις Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος , (35 για κατοχή όπλων, 48 για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, 16 για εγκληματικές οργανώσεις, 8 για ανθρωποκτονία, 8 για υποθέσεις παιγνίων, 6 για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών κ.ά.).

, (35 για κατοχή όπλων, 48 για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, 16 για εγκληματικές οργανώσεις, 8 για ανθρωποκτονία, 8 για υποθέσεις παιγνίων, 6 για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών κ.ά.). εξαρθρώθηκαν 24 Εγκληματικές Οργανώσεις.

συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 355 κατηγορούμενοι (258 ημεδαποί, 97 αλλοδαποί).

(258 ημεδαποί, 97 αλλοδαποί). Για το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση συνελήφθησαν 149 κατηγορούμενοι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα μέλη αυτών των εγκληματικών οργανώσεων συμμετείχαν σε περισσότερες από μια παράνομες ενέργειες, όπως οι εκβιασμοί, κάτι που δείχνει το πόσο σύνθετο και απαιτητικό είναι το έργο του προσωπικού της συγκεκριμένης υπηρεσίας.

Από αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις:

δέκα είχαν έως 5 μέλη,

εννέα αποτελούνταν από 6 έως 12 μέλη,

τρείς αποτελούνταν από 13 έως 20 μέλη και

σε δύο είχαν ενταχθεί περισσότερα από 20 μέλη.

Από αυτές τις δράσεις κατασχέθηκαν:

περισσότερα από 1.500.000 ευρώ μετρητά, χρυσές λίρες και άλλα σπάνια νομίσματα.

389 κινητά τηλέφωνα.

136.899 αναβολικά-φαρμακευτικά σκευάσματα.

68.750 κάψουλες-συμπληρώματα διατροφής.

65.630 τσιγάρα.

26.400 λίτρα άγνωστης σύστασης υγρού προς ζύμωση και απόσταξη.

43.219 φιάλες αλκοόλ.

2.100 πλαστά έργα τέχνης.

245 κιλά κοκαΐνης.

56 κιλά και 432 γραμμάρια ηρωίνης.

223 κιλά και 866 γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη.

13 κιλά και 655 γραμμάρια κατεργασμένη κάνναβη.

1.756 δενδρύλλια κάνναβης.

6.892 δισκία και 280 γραμμάρια ECSTASY.

56 κιλά και 547 γραμμάρια MDMA.

29 κιλά και 928 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης.

1.960 δισκία CAPTAGON.

229 κοσμήματα.

182 αρχαία αντικείμενα.

161.302 τεμάχια πούρων & πουρακίων (αξίας άνω των 500.000 ευρώ).

20.620 λίτρα ελαίων.

74 οχήματα και

94 πυροβόλα όπλα, 7.287 φυσίγγια, 11.350 γραμμάρια εκρηκτικών και 60.000 γραμμάρια αμμωνιοδυναμίτιδας.

Η εκτιμώμενη ζημιά (διαφυγόντες φόροι) σε βάρος του ελληνικού δημοσίου υπερβαίνει τα 6.300.000 €.

«Αυτό ήταν ένα πρώτο δείγμα της αποτελεσματικότητας λειτουργίας της Δ.Α.Ο.Ε. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος είναι για την Κυβέρνηση, εμένα προσωπικά και την Ελληνική Αστυνομία προτεραιότητα, για αυτόν τον λόγο θα διαβάζετε συχνά τα αποτελέσματα των δράσεων της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Κλείνοντας, σημειώνω πως βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για την ενίσχυση της Υπηρεσίας με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό, συστήματα ανάλυσης πληροφοριών, καθώς και η διοργάνωση ειδικών εκπαιδεύσεων σε συνεργασία με υπηρεσίες του εξωτερικού. Καταπολεμώντας το οργανωμένο έγκλημα θωρακίζουμε τη δημοκρατία μας», επισημαίνει ο κ. Χρυσοχοΐδης.

