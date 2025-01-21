Μαθητές και γονείς μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων πραγματοποίησαν το πρωί στα προπύλαια διαμαρτυρία διεκδικώντας αύξηση κονδυλίων, εξοπλισμό και προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι μαθητές κρατώντας πλακάτ και μοιράζοντας φυλλάδια με τα αιτήματά τους, τραγούδησαν και χόρεψαν στα προπύλαια του Πανεπιστημίου.

Δείτε βίντεο:

Όπως τονίζουν σε ανακοίνωσή τους, διεκδικούν: Ασφαλή και σύγχρονη σχολική στέγη κατάλληλη για την διεξαγωγή των καλλιτεχνικών και μουσικών μαθημάτων.

Κατάργηση των χιλιομετρικών αποστάσεων στις μετακινήσεις των μαθητών, δημιουργία ενιαίου κρατικού φορέα μετακινήσεων ώστε όλοι οι μαθητές να μετακινούνται από και προς τα σχολεία τους και να μην γίνονται έρμαια των άγονων διαγωνισμών. Παράλληλα απαιτούν την πρόσληψη συνόδων με σκοπό την ασφάλεια των μαθητών.

Πιστοποίηση σπουδών των μαθητών των μουσικών σχολείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ Γ2/3375/30-06-1999 (ΦΕΚ1505/Β'/22-07-1999) με παράλληλη επέκταση και στους μαθητές των καλλιτεχνικών σχολείων ώστε να μπορούν να κατοχυρώνουν την πιστοποίηση των σπουδών τους και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης με σκοπό την ενίσχυση, συντήρηση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων που είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη διαδικασία μάθησης ειδικά των μουσικών και καλλιτεχνικών μαθημάτων.



