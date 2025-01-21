Απαλλάχθηκε λόγω αμφιβολιών ο Πολάκης για παράνομη ηχογράφηση του Στουρνάρα

Της Έλενας Γαλάρη

Αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών από το δικαστήριο ο Παύλος Πολάκης για την καταγγελλόμενη από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα παράνομη ηχογραφημένη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά τις καταγγελίες του κ. Στουρνάρα ότι ο κ. Πολάκης του είχε τηλεφωνήσει μετά από έλεγχο που είχε κάνει η Τράπεζα της Ελλάδας σχετικά με ένα δάνειο που είχε πάρει από την Attica Bank και τον είχε ηχογραφήσει. Όπως ισχυρίζεται ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αυτούσια η συνομιλία τους είχε δημοσιευτεί στο διαδίκτυο.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου υιοθετώντας, την εισήγηση της Εισαγγελέως της έδρας ανέφερε:

«Το περιεχόμενο της συνομιλίας είναι ''ψόφιο''. Ο κατηγορούμενος δεν έχει έξτρα όφελος να σας ηχογραφήσει. Μπορεί να μεταφέρει απλώς τη συνομιλία στην εφημερίδα. Ποιο το όφελος που θα κέρδιζε ηχογραφώντας. Άρα υπάρχουν αμφιβολίες. Αθώος ο κατηγορούμενος».

Η εισαγγελέας είχε ζητήσει την αθώωση του κατηγορούμενου λόγω αμφιβολιών λέγοντας: «Δεν προέκυψε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι έγινε καταγραφή. Αντίκειται στη λογική ένα πρόσωπο που έχει σκοπό να κάνει παράνομη πράξη, να το αναφέρει στο συνομιλητή. Ζητώ την απαλλαγή του λόγω αμφιβολιών».

Στην κατάθεσή του, ο Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε ότι ο Παύλος Πολάκης του γνωστοποίησε ότι τον ηχογραφεί αλλά δεν τον πίστεψε.

«Του είπα θα αστειεύεστε, είναι παράνομο αυτό. Ήταν για ένα δάνειο που είχε λάβει από την Attica bank και μου ζήτησε να ελέγξω και άλλα δάνεια. Σκοπός της δημοσίευσης ήταν με εκφοβίσει και να με απειλήσει ώστε να σταματήσω τον έλεγχο στο δάνειο του. Ο διάλογος είχε δημοσιευθεί στο Documento αυτούσιος, εκτός από την αρχική δήλωση που είπε σε καταγράφω. Εγώ δεν πίστευα ότι πράγματι με ηχογραφεί».

Στην απολογία του ο Παύλος Πολάκης αρνήθηκε ότι είχε ηχογραφήσει την συνομιλία που είχε με τον κ. Στουρνάρα και ισχυρίστηκε:

«Ο κ. Πανταλάκης, άνθρωπος του Στουρνάρα, έδωσε στον Στουρνάρα και στο Πρώτο Θέμα ότι πήρα δάνειο. Ακολούθησαν γελοιότητες και καραγκιοζιλίκια από δημοσιογράφους και εκπομπές. Έδρασε εκδικητικά απέναντι μου και μόλις βγήκε η απάντηση του ελέγχου ότι το δάνειό μου είναι εντάξει ζήτησα να τον πάρω τηλέφωνο. Όταν κλείσαμε το τηλέφωνο με πήρε ο Βαξεβάνης γιατί είχε βγει η ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος για το δάνειό μου. Εγώ του μετέφερα ότι πήρα τον Στουρνάρα και του είπα τον διάλογο. Ο συντάκτης πήρε κι έκανε μια ελεύθερη μετάφραση σε διάλογο για να φανεί και πιο γλαφυρό. Ήθελα να τον εκθέσω. Να δημοσιοποιήσω όσα είπαμε».



