ΟΑΣΘ: Παραμένουν οι χάρτινες μηνιαίες κάρτες και τον Φεβρουάριο

Με τις κλασικές, χάρτινες μηνιαίες κάρτες απεριόριστων διαδρομών, αλλά στις νέες μειωμένες τιμές, συνεχίζει και τον Φεβρουάριο ο ΟΑΣΘ, με στόχο την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και συνδράμοντας έτσι στο έργο των αρμοδίων για επίλυση των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών στο νέο σύστημα κομίστρου, όπως τονίζει σε σημερινή του ανακοίνωση ο οργανισμός.

Η διάθεση των κλασικών, χάρτινων μηνιαίων καρτών απεριορίστων διαδρομών και για τον μήνα Φεβρουάριο ξεκίνησε σήμερα στα 16 εκδοτήρια του οργανισμού και όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του ΟΑΣΘ, «η απόφαση αυτή έχει ληφθεί προκειμένου να διευκολυνθεί το επιβατικό κοινό έως ότου ολοκληρωθεί από τον ΟΣΕΘ η διάθεση των νέων, προσωποποιημένων καρτών».

Στο μεταξύ, ο ΟΑΣΘ συνεχίζει και τη διάθεση των κλασικών, χάρτινων εισιτήριων του (στις νέες μειωμένες τιμές), σε όλα τα σημεία πώλησης, ήτοι στα 16 εκδοτήρια του και στα περισσότερα των 750 καταστημάτων-σημείων λιανικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Τα καταστήματα αυτά, με διευθύνσεις και τηλέφωνα, μπορεί κάποιος να τα βρει στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΘ.

Από τον οργανισμό υπενθυμίζεται, ότι εντός των λεωφορείων έχουν τοποθετηθεί από τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) τα νέας γενιάς εκδοτικά μηχανήματα, τα οποία μπαίνουν σε λειτουργία σταδιακά. Μέχρι να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και η πλήρης λειτουργία τους, ο οργανισμός καλεί το επιβατικό κοινό να ανεβαίνει στα λεωφορεία έχοντας ήδη προμηθευτεί το εισιτήριο του, ώστε να αποφεύγεται έτσι πιθανή ταλαιπωρία του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.