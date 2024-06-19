Τις προηγούμενες ημέρες η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με τον πρώτο καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, με τη θερμοκρασία να φτάνει σε ακραία επίπεδα, ιδίως υπό τον ήλιο. Ορισμένοι τουρίστες αποφάσισαν όμως να αψηφήσουν τη ζέστη – με μοιραίες συνέπειες.

Με τέτοια ζέστη «οι Έλληνες δεν βγαίνουν ποτέ εθελοντικά από το σπίτι τους», γράφει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa). «Κάποιοι τουρίστες όμως θεώρησαν πως μπορούν να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες και να πάνε για πεζοπορία: τουλάχιστον πέντε έχασαν τη ζωή τους από τις αρχές Ιουνίου, πιθανώς λόγω θερμοπληξίας, ενώ υπάρχουν και άλλοι αγνοούμενοι.

"Η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει από 36 βαθμούς Κελσίου στη σκιά ακόμη και στους 60 βαθμούς υπό τον ήλιο”, λέει ο καρδιολόγος Θωμάς Γιαννούλης. Τότε ο κίνδυνος αφυδάτωσης και θερμοπληξίας είναι μεγάλος. […] Γι’ αυτό και κατά τον καρδιολόγο το να πάει κανείς βόλτα μόνος του είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να κάνει. Διότι όταν παθαίνει κανείς θερμοπληξία, δεν μπορεί πλέον να βοηθήσει τον εαυτό του, καθώς χάνει την αίσθηση του χρόνου και τον προσανατολισμό του».

Στο Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) διαβάζουμε: «Ο Μανούσος Σταυράκης, ο οποίος εργάζεται ως συνοδός βουνού στην Κρήτη, δηλώνει από την πλευρά του πως "πολλοί τουρίστες υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. […] Πεζοπορούν με εντελώς ακατάλληλα παπούτσια, χωρίς να λάβουν μέτρα προστασίας από τον ήλιο και έχοντας μαζί τους ελάχιστο νερό”. Επιπλέον, οι περισσότεροι επισκέπτες από το εξωτερικό δεν είναι εξοικειωμένοι με την εκάστοτε περιοχή στην οποία βρίσκονται. Έτσι, "όταν χαθεί κάποιος σε μία πεζοπορία, αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του”, λέει ο Σταυράκης».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

