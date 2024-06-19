Δελτίο Τύπου με τίτλο «Απάντηση Αλέξη Κούγια σε Κασσελάκη και σ' έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θυμάμαι το όνομά του» εκδόθηκε από το δικηγορικό γραφείο του γνωστού ποινικολόγου.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται:

«Πληροφορήθηκα σήμερα ότι ο Κασσελάκης και ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί μου το μετέφερε ένας δημοσιογράφος, ζήτησαν την παρέμβαση Εισαγγελέα, γιατί δήθεν οι δηλώσεις μου που αφορούσαν στην υπόθεση Λύτρα ήταν ομοφοβικές.

» Δυστυχώς, με την ανοχή και της Κυβερνήσεως και μετά την ψήφιση του Νόμου για το γάμο και το δικαίωμα υιοθεσίας των ομοφυλοφίλων, κάποιοι έχουν την εντύπωση ότι στην Ελλάδα έχει εγκαθιδρυθεί μια χούντα της ομοφυλοφιλικής κοινότητας, η οποία διαφεντεύει τα πάντα και έχει τη δυνατότητα να κλείσει τα στόματα όλων ημών των υπολοίπων που διαφωνούμε με τον τρόπο ζωής που θέλει να μας επιβάλλει αυτή η ελάχιστη μειοψηφία των ιδιαιτεροτήτων.

» Λυπάμαι που οι γυναικείες οργανώσεις σιώπησαν εκκωφαντικά στο θέμα της υιοθεσίας από ομοφυλόφιλους βρεφών, αλλά και σιωπούν εκκωφαντικά για το ρόλο της μητέρας -συζύγου- γυναίκας στη ζωή μας και στη φυσιολογική εξέλιξη του ανθρωπίνου γένους και δεν αντιδρούν.

» Λυπάμαι που ακόμη και κατατρομοκρατημένοι Υπουργοί δεν αντιδρούν και αφήνουν αυτήν την τρομοκρατία να εξελίσσεται καθημερινά.

» Στην υπόθεση Λύτρα από πλευράς ποινικής αντιμετωπίσεως έχουν διαπραχθεί κακουργήματα, για τα οποία κανείς δεν αντιδρά.

» Λυπάμαι για τις ενέργειες του συναδέλφου μου Θέμη Σοφού και για την προσπάθεια του να προσπαθεί να βάλει στην φυλακή εντελώς παράνομα για δήθεν παράβαση των περιοριστικών όρων έναν συνάδελφο και συνάνθρωπό μας.

« Πρώτα απ΄ όλα, θα πρέπει να έχουμε προσωπικό και νομικό αυτοσεβασμό».



