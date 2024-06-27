Ελλάδα: 34 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο -2 συλλήψεις σε Εύβοια και Τρίκαλα

Από χθες το απόγευμα στις 18:00 έως σήμερα στις 18:00 εκδηλώθηκαν 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 28 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 6.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, συνελήφθησαν δύο άτομα για πρόκληση πυρκαγιών σε Εύβοια και Τρίκαλα ενώ σε ακόμα τρία άτομα επιβλήθηκαν χρηματικά πρόστιμα.

Αναλυτικότερα:

Συνελήφθη χθες 26 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χαλκίδας, ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε κατά την απόρριψη απορριμμάτων και υπολειμμάτων καύσης εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Μπούρτζι», της Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, του Δήμου Χαλκιδέων, στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 3.609 ευρώ.

Συνελήφθη χθες 26 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Καλαμπάκας, ημεδαπή, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ΙΧ αυτοκίνητο και επεκτάθηκε σε παρακείμενη δασική και χορτολιβαδική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Ορθοβουνίου, του Δήμου Καλαμπάκας-Τρικάλων, στα Τρίκαλα και ενημερώθηκε σχετικά ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.043,50 ευρώ, σήμερα 27 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Θήρας, σε σωματείο, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε ξηρά χόρτα εντός υπαίθριου χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Όρμος Φηρών», στη νήσο Σαντορίνη.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 1.250 ευρώ, σήμερα 27 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Γιαννιτσών, σε ημεδαπό, ο οποίος προέβη σε καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στη θέση «Αξός», του Δήμου Γιαννιτσών, στην Πέλλα.

Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο αξίας 2.625 ευρώ, σήμερα 27 Ιουνίου 2024, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Ζακύνθου, σε ημεδαπή, η οποία προέβη σε καύση απορριμμάτων εντός αγροτικής έκτασης, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην Τ.Κ. Αμπελοκήπων, στην νήσο Ζάκυνθο.

