Έπεσε από πλοίο στην Υδρα: Η σορός του βρέθηκε στο Ρέθυμνο σχεδόν 15 μέρες μετά

Κατόπιν ταυτοποίησης γενετικού υλικού (DNA)αναγνωρίστηκε η σορός ενός 67χρονου που είχε πέσει από επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Ύδρας και εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή παραλίας Γεροποτάμου του Δήμου Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

Ο άτυχος άνδρας είχε πέσει στη θάλασσα από ένα Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο, στη θαλάσσια περιοχή 17,7 ν.μ. νοτιοανατολικά της Ύδρας στις 13-04-2024, ενώ οι έρευνες που είχε διεξάγει το λιμενικό σώμα με αεροσκάφη και πλωτά παρέμεναν άκαρπες.

Την εξαφάνιση του 67χρονου το αυτοκίνητο του οποίου βρέθηκε στη Σούδα είχε δηλώσει η κόρη του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.