Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο αστυνομικός που είπε στη Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί»

«Η φράση 'το περιπολικό δεν είναι ταξί' δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του

Γρίβα

Της Έλενας Γαλάρη

Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα αφέθηκε μετά την απολογία του ο εκφωνητής της άμεσης δράσης, τον οποίο είχε καλέσει το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου 2024 η Κυριακή Γρίβα και της είχε απαντήσει «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

«Η φράση 'το περιπολικό δεν είναι ταξί' δεν περιλαμβάνεται στο κατηγορητήριο, είναι μία άστοχη φράση» είπε ο δικηγόρος του, Χρήστος Καραμανλής, προσθέτοντας πως ο αστυνομικός έπραξε το καθήκον του και ενήργησε βάσει των πρωτοκόλλων.

Ο κατηγορούμενος απολογήθηκε για θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος. Για την ίδια κατηγορία θα απολογηθεί και ο αστυνομικός - σκοπός, ο οποίος βρισκόταν στο κουβούκλιο, ενώ τις προηγούμενες ημέρες απολογήθηκε και η αξιωματικός υπηρεσίας του τμήματος των Αγίων Αναργύρων, η οποία επίσης αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. 

