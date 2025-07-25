Με τις καταθέσεις συγγενικών προσώπων του 40χρονου κατηγορούμενου για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, ολοκληρώθηκε η εξέταση των μαρτύρων της υπόθεσης, η οποία μπαίνει τη Δευτέρα στην τελική ευθεία με την απολογία του κατηγορούμενου και την εισαγγελική πρόταση.

Στην αίθουσα του ΜΟΔ επικράτησε ένταση κατά τη μεταγωγή τού κατηγορούμενου στο εδώλιο, καθώς ο πατέρας της Κυριακής οργισμένος φώναζε ότι ο 40χρονος επέλεξε να μην βρίσκεται στο δικαστήριο χθες κατά τη διάρκεια των αναγνωστέων, οπότε προβλήθηκαν βίντεο της δολοφονίας.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν ως μάρτυρες υπεράσπισης συγγενείς τού 40χρονου οι οποίοι αναφέρθηκαν σε ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε επί σειρά ετών, τονίζοντας ότι δεν θεωρούσαν πως ο κατηγορούμενος ήταν επικίνδυνος για άλλους.

«Περίμενα ότι κάποια στιγμή η μητέρα του θα με πάρει να μου πει ότι αυτοκτόνησε. Όχι ότι σκότωσε. Ο Θ.. δεν ήταν καλά. Το 2023 ήταν η χειρότερη χρονιά του» κατέθεσε θεία του κατηγορούμενου, αναφέροντας πως την περίοδο εκείνη ο κατηγορούμενος ήταν χωρίς δουλειά, μετά από χειρουργείο, με ασταθή σχέση με την Κυριακή.

Είπε επίσης η μάρτυρας πως έμαθε για τη δολοφονία από τη μητέρα του κατηγορούμενου: «Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε «ο Θ.. σκότωσε το κορίτσι»..» και γυρνώντας προς την οικογένεια της Κυριακής συμπλήρωσε: «Συγγνώμη που είμαι εδώ σήμερα». Η απάντηση του πατέρα του θύματος στη μάρτυρα ήρθε σε δευτερόλεπτα: «Δεν τη δέχομαι!» της είπε με δυνατή φωνή.

Η μάρτυρας είπε πως δεν μπορεί να ερμηνεύσει πώς ο ανιψιός της έφθασε στο έγκλημα ενώ εκτίμησε πως είχε μαζί του μαχαίρι, όταν πήγε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, με πρόθεση να αυτοκτονήσει μπροστά στην Κυριακή.

Όπως κατέθεσε, η οικογένεια του 40χρονου, γνώριζε από το 2010 περί διπολικής διαταραχής και χρήσης ναρκωτικών.

Εισαγγελέας: Οι γονείς τι έλεγαν ότι έχει αυτό το παιδί;

Μάρτυρας: Διπολική διαταραχή γνωρίζαμε από το 2010 νομίζω…

Εισαγγελέας: Όλα τα έγγραφα μέχρι το 2020 αναφερόταν χρήση ναρκωτικών και καταθλιπτικές συνδρομές.

Μάρτυρας: Εγώ γνώριζα για τη διπολική διαταραχή. Ήξερα ότι κατά διαστήματα έκανε χρήση ναρκωτικών. Η πρώτη διάγνωση που δίνουν στις εισαγωγές είναι χρήση ναρκωτικών όταν έχει υπάρξει κάποιος χρήστης. Καταστρέφονται τα εγκεφαλικά κύτταρα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης εξαδέλφη του κατηγορούμενου η οποία είπε πως ο ίδιος ο 40χρονος της είχε μιλήσει για την κατάσταση του

«Μου είχε πει ότι έκανε χρήση ουσιών. Ήξερα ότι είχε διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και μανιοκατάθλιψη. Άλλες φορές βυθιζόταν στην κατάθλιψη, άλλες είχε έντονα ξεσπάσματα μανίας - και τότε έπινε, κάτι που δεν έπρεπε καθόλου. Γινόταν απρόβλεπτος, σχεδόν επικίνδυνος. Πίστευε ότι όλοι θέλουν να του κάνουν κακό. Υπερπροστατευτικός, έτοιμος να τσακωθεί για να μας "προστατεύσει". Ήξερα ότι έπρεπε να παίρνει χάπια», κατέθεσε.

Η μάρτυρας είπε για την Κυριακή πως φρόντιζε να παίρνει τη φαρμακευτική του αγωγή ο κατηγορούμενος. «Ήταν σαν άγγελος για εκείνον» ανέφερε.

Σε ερώτηση της προέδρου αν είχε δει εκδηλώσεις ζήλιας από την πλευρά του 40χρονου, η μάρτυρας είπε πως η Κυριακή ήταν αυτή που εκδήλωνε πιο έντονη ζήλια και πως «ήταν πολύ δυναμική γυναίκα, δεν θα άφηνε να της φερθεί άσχημα». Η φράση της εκνεύρισε τον πατέρα του θύματος που φώναξε πως η μάρτυρας λέει ψέματα και πως «ούτε καν ξέρει την Κυριακή».

