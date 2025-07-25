Κεφαλονιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από αδρανή υλικά

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από αδρανή υλικά στην περιοχή Κουμαριές στα Σπαρτιά Κεφαλονιάς.

Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με δύο οχήματα και τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Κεφαλονιάς.

Πηγή: skai.gr

