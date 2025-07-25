Λογαριασμός
Κεφαλονιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από οικοδομικά υλικά- Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του

Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα Σπαρτιά Κεφαλονιάς, αφού καταπλακώθηκε από αδρανή υλικά- Επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και διασώστες

Κεφαλονιά: Άνδρας καταπλακώθηκε από αδρανή υλικά

Χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας που καταπλακώθηκε από αδρανή υλικά στην περιοχή Κουμαριές στα Σπαρτιά Κεφαλονιάς.

Ο άτυχος άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 

Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με δύο οχήματα και τη συνδρομή της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Κεφαλονιάς.

