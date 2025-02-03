Υποδιοικητής αστυνομικού τμήματος συνελήφθη, ενώ εκτελούσε βάρδια ως σεκιούριτι σε εταιρεία, στην οποία ιδιοκτήτρια φέρεται να είναι η σύζυγός του. Οι συνάδελφοί, του πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που εκτελούσε βάρδια σε εργοστάσιο στην περιοχή των Οινοφύτων και μαζί του είχε υπηρεσιακό αυτοκίνητο.

Ο 48χρονος αξιωματικός, συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της Ασφάλειας Θήβας, να εκτελεί χρέη σεκιούριτι σε εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων.

Σημειώνεται ότι η ιδιοκτήτρια της εταιρείας που είχε αναλάβει τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του εργοστασίου, είναι σύζυγος του αξιωματικού που συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ERTNews, οι συνάδελφοι του, μετά από καταγγελία που έγινε στην Ασφάλεια, τον εντόπισαν στις έντεκα το πρωί της Κυριακής, να εκτελεί υπηρεσία φύλαξης, μόνος του, εντός του φυλακίου των εγκαταστάσεων της εταιρείας, στο 59ο χλμ της Εθνικής Οδού Αθηνών- Θεσσαλονίκης.

Στο χώρο στάθμευσης του εργοστασίου, βρέθηκε και υπηρεσιακό όχημα του Αστυνομικού Τμήματος που υπηρετεί ως Υποδιοικητής, και με το οποίο στη συνέχεια, μετά τη βάρδια του στο εργοστάσιο, όπως σημειώνουν πηγές της αστυνομίας, θα πήγαινε σε μέτρα τάξης στην πόλη της Λιβαδειάς.

Ο αξιωματικός οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, με την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος και αφέθηκε ελεύθερος, ζητώντας ο εισαγγελέας να συνεχιστεί η προανακριτική εξέταση.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως με εντολή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ, τέθηκε σε διαθεσιμότητα, ενώ σε βάρος του διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.