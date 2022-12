Σε γενική επιφυλακή η ΕΛΑΣ σε όλη την επικράτεια μετά το θάνατο του 16χρονου που είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι Ελλάδα 12:47, 13.12.2022 linkedin

Στη διαταγή που υπογράφει ο αρχηγός του Σώματος αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, επισημαίνει ότι όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να είναι σε πλήρη ετοιμότητα για «έκτακτους σοβαρούς και κατεπείγοντες υπηρεσιακούς λόγους»