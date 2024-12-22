ΕΛΑΣ: Προσοχή στις μετακινήσεις λόγω της επιδείνωσης του καιρού

Με αφορμή την επικείμενη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών σε όλη την επικράτεια, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε ανακοίνωση όπου συστήνει στους πολίτες και ιδιαίτερα στους οδηγούς, οι οποίοι διαμένουν ή πρόκειται να κινηθούν σε περιοχές της επικράτειας όπου αναμένεται να επεκταθούν/ενταθούν τα καιρικά φαινόμενα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Παράλληλα, καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων και σε κάθε περίπτωση να ενημερώνονται για τον καιρό και την κατάσταση του οδικού δικτύου.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι, επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με διακοπές κυκλοφορίας καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την οδική ασφάλεια, λόγω κακοκαιρίας και έντονων καιρικών φαινομένων, είναι διαθέσιμες σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.