Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη 30χρονου, ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ. αυτοκίνητο, χθες το πρωί, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, αγνόησε σήμα αστυνομικών, αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ παραβίασε ερυθρό σηματοδότη και πινακίδα στάσης.
Κινούμενος στον οικισμό της Ν. Αγχιάλου συγκρούστηκε -στη συνέχεια- με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος, με αποτέλεσμα το όχημα του 30χρονου να εκτραπεί και να προσκρούσει σε τοίχο παρακείμενης κατοικίας.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του 30χρονου και της 27χρονης συνεπιβάτιδας.
Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος διαπίστωσαν ότι ο 30χρονος δεν διέθετε άδειας ικανότητας οδήγησης και ασφαλιστήριο συμβόλαιο οχήματος. Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη κι αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Φωτ. αρχείου
