Θεσσαλονίκη: Στον ανακριτή ο 34χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας απήγγειλε η εισαγγελέας εις βάρος του 34χρονου που συνελήφθη για τον άγριο ξυλοδαρμό της 38χρονης συντρόφου του, σε διαμέρισμα στην περιοχή του Βαρδάρη, στη Θεσσαλονίκη.

Η παθούσα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Περίοικοι άκουσαν, το πρωί του περασμένου Σαββάτου, την 38χρονη να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, οπότε ενημέρωσαν την Άμεση Δράση. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τη γυναίκα βαριά τραυματισμένη, ενώ ο 34χρονος την είχε ακινητοποιήσει. Ο άνδρας συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.

Εκτός από την κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία ενώπιον ανηλίκου, καθώς εντός του διαμερίσματος βρισκόταν και η σύζυγος του αδελφού της παθούσας, όπως επίσης για παραβάσεις του νόμου περί όπλων κ.ά. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 34χρονος χρησιμοποίησε σωματική βία και διάφορα αντικείμενα, με τα οποία φέρεται να προκάλεσε τραύματα στη γυναίκα. Από την αστυνομία κατασχέθηκαν δύο σιδερένιες και μία ξύλινη ράβδος αλλά κι ένα πιρούνι, ως μέσα τέλεσης των πράξεών του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

