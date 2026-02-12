Τα νησιωτικά πανεπιστήμια της χώρας αξιοποιούν τα ακίνητά τους ή αγοράζουν γη για να κατασκευάσουν συγκροτήματα κατοικιών για φοιτητές και πανεπιστημιακούς.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, το Πολυτεχνείο Κρήτης θα αξιοποιήσει 80 στρέμματα που κατέχει στα Χανιά, προκειμένου να κατασκευάσει συγκρότημα με καταλύματα, το οποίο θα διατεθεί για φοιτητές, ερευνητές και επισκέπτες, ενώ το ίδιο θα κάνει και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε έκταση 45 στρεμμάτων που διαθέτει στην Κεφαλονιά.

Την αγορά γης για την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών ή την επέκταση υπαρχουσών εστιών σχεδιάζει και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο, Ρόδο και Σάμο.

Πηγή: skai.gr

